DAX 26.570 +0,8%ESt50 6.486 +0,9%MSCI World 4.993 +0,4%Top 10 Crypto 10,11 -3,4%Nas 26.422 -0,4%Bitcoin 66.898 -2,9%Euro 1,1589 -0,6%Öl 89,3 -0,4%Gold 4.475 -2,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

TAGESVORSCHAU: Termine am 31. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 31. August

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Werbung

10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen

13:00 FIN: UPM Kymmene, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/26

01:50 JPN: Industrieproduktion 7/26 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI CFLP Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26

Werbung

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 7/26

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 7/26

09:30 POL: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

09:30 POL: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Sachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 8/26

11:00 BEL: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

Werbung

12:00 IRL: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

USA: Treffen der G20-Finanzminister (bis 1.9.26)

HINWEIS

GBR: Feiertag, Börse geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.