TAGESVORSCHAU: Termine am 31. März 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 31. April
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen (detailliert)
07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht
07:30 DEU: Energiekontor, Jahreszahlen
07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen (detailliert)
07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)
07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Jahreszahlen
07:50 DEU: MBB SE, Jahreszahlen (detailliert) (15.00 Telefoncall)
13:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung
13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung
14:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung
18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen
22:15 USA: Nike, Q3-Zahlen
DEU: PSI, Jahreszahlen
ITA: UniCredit, Hauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland
DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 3/26
01:30 JPN: Arbeitslosenquote 2/26
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 2/26
01:50 JPN. Industrieproduktion 2/26 (vorläufig)
03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 2/26
08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 2/26
08:00 DEU: Außenhandelspreise 2/26
08:00 GBR: BIP Q4/25 (endgültig)
08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (endgültig)
08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (endgültig)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (endgültig)
08:45 FRA: Konsumausgaben 2/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 3/26
10:00 POL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
10:30 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 1/26
15:45 USA: MNI Chicago PMI 3/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 3/26
16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 2/26
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Destatis: Durchschnittspreise für Strom und Erdgas 2. Halbjahr 2025
10:00 DEU: Jahres-Pressegespräch Fachvereinigung Edelmetalle, Pforzheim
INT: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten
JPN: Frankreichs Präsident Macron zu Besuch in Japan
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