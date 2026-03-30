TAGESVORSCHAU: Termine am 31. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 31. April

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TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung Wer­bung

07:00 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen (detailliert)

07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht

07:30 DEU: Energiekontor, Jahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Jahreszahlen

07:50 DEU: MBB SE, Jahreszahlen (detailliert) (15.00 Telefoncall)

Wer­bung Wer­bung

13:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung

13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung

14:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen

22:15 USA: Nike, Q3-Zahlen

DEU: PSI, Jahreszahlen

ITA: UniCredit, Hauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

Wer­bung Wer­bung

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 3/26

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 2/26

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 2/26

01:50 JPN. Industrieproduktion 2/26 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 2/26

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 2/26

08:00 DEU: Außenhandelspreise 2/26

08:00 GBR: BIP Q4/25 (endgültig)

08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (endgültig)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (endgültig)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (endgültig)

08:45 FRA: Konsumausgaben 2/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 3/26

10:00 POL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 1/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI 3/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 3/26

16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 2/26

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Durchschnittspreise für Strom und Erdgas 2. Halbjahr 2025

10:00 DEU: Jahres-Pressegespräch Fachvereinigung Edelmetalle, Pforzheim

INT: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten

JPN: Frankreichs Präsident Macron zu Besuch in Japan

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