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TAGESVORSCHAU: Termine am 4. Juni 2026

03.06.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 4. Juni

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TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Auto1, Hauptversammlung

10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung

12:00 USA: Netflix, Hauptversammlung

DEU: mwb fairtrade Wertpapierhandel, Jahreszahlen

DEU: Mühlbauer Holding, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 5/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 4/26

09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26

10:00 GBR: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 4/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Produktivität Q1 (2. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE:

FRA: OECD-Ministertreffen, Paris

CYP: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten (Kohäsion) - Auftakt-Abendessen

RUS: Kremlchef Wladimir Putin äußert sich vor internationalen Journalisten am Rande des St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums

HINWEIS

DEU: Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland, Börse geöffnet

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi