TAGESVORSCHAU: Termine am 4. März 2026

03.03.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 4. März 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Jahreszahlen

07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen

07:00 FRA: Scor, Jahreszahlen

07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)

07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)

07:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.00 Call)

07:30 DEU: Sixt, Jahreszahlen

07:30 DEU: Traton, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 h Bilanz-Pk)

07:30 FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen

10:00 DEU: Roche Deutschland, Jahresmediengespräch, Mannheim

10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang 01/26

18:00 DEU: Patrizia, Jahreszahlen

22:00 USA: Broadcom, Q1-Zahlen

DEU: Gabler, voraussichtlich Bekanntgabe Ausgabepreis

DEU: ISS Stoxx, Überprüfung der Indizes der Dax-Familie. Etwaige Änderungen treten am Montag, 23. März, in Kraft.

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26

02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 2/26

06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 2/26

09:00 CZS: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 2/26

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 2/26

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 1/26

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 1/26

11:00 EUR: Erzeugerpreise 1/26

11:00 ITA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 1/26

10:30 GBR: S&P Global Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)

14:15 USA: ADP Beschäftigung 2/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 2/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 1/26

20:00 USA: Fed, Beige Book

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: «Finanzplatztag 2026» der «Börsen-Zeitung» Als Redner erwartet werden u.a. der hessische Finanzminister Alexander Lorz (CDU), BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing

CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten

DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München

DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)

ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

