TAGESVORSCHAU: Termine am 4. März 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 4. März 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Jahreszahlen
07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen
07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen
07:00 FRA: Scor, Jahreszahlen
07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)
07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)
07:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.00 Call)
07:30 DEU: Sixt, Jahreszahlen
07:30 DEU: Traton, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 h Bilanz-Pk)
07:30 FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen
10:00 DEU: Roche Deutschland, Jahresmediengespräch, Mannheim
10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang 01/26
18:00 DEU: Patrizia, Jahreszahlen
22:00 USA: Broadcom, Q1-Zahlen
DEU: Gabler, voraussichtlich Bekanntgabe Ausgabepreis
DEU: ISS Stoxx, Überprüfung der Indizes der Dax-Familie. Etwaige Änderungen treten am Montag, 23. März, in Kraft.
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)
02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26
02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 2/26
06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 2/26
09:00 CZS: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 2/26
09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 2/26
09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 1/26
11:00 BEL: Arbeitslosenquote 1/26
11:00 EUR: Erzeugerpreise 1/26
11:00 ITA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 1/26
10:30 GBR: S&P Global Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)
14:15 USA: ADP Beschäftigung 2/26
15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Services Index 2/26
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Arbeitslosenquote 1/26
20:00 USA: Fed, Beige Book
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: «Finanzplatztag 2026» der «Börsen-Zeitung» Als Redner erwartet werden u.a. der hessische Finanzminister Alexander Lorz (CDU), BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing
CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten
DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München
DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)
ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)
