TAGESVORSCHAU: Termine am 4. Mai 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 4. Mai
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 LUX: Stabilus, Q2-Zahlen
10:00 ITA: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung zum geplanten Übernahmeangebot für die Commerzbank
15:30 USA: Eli Lilly, Hauptversammlung
16:00 USA: Bank of America, Hauptversammlung
22:00 CHE: Transocean, Q1-Zahlen
22:00 USA: Palantir, Q1-Zahlen
22:00 USA: Adtran Holdings, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26
09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26
09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 5/26
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 3/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/26 (2. Veröffentlichung)
TERMINE SONSTIGES
DEU: Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende (bis 06.05.)
DEU: Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates, u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (bis 05.05.)
EUR: Informelles Treffen der Agrarminister der EU-Staaten
EUR: Treffen der Euro-Gruppe
HINWEIS
GBR / CHN / JPN: Feiertag, Börsen geschlossen
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