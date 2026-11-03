DAX 25.901 -0,3%ESt50 6.153 -0,4%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,27 +2,0%Nas 25.356 +0,8%Bitcoin 69.178 +0,9%Euro 1,1193 +0,0%Öl 103,5 -1,2%Gold 3.930 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

TAGESVORSCHAU: Termine am 4. November 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 4. November

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Werbung

06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen

06:45 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.30 Analystencall)

06:45 DEU: Basler, Q3-Zahlen (detailliert) (14.00 Investorenkonferenz)

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3 Trading Update

07:00 DEU: Fraport, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen (detailliert) (7.30 Telefoncall)

Werbung

07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen

07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen

07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Continental, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 Presse- und Analystenkonferenz)

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen

Werbung

07:30 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, 9Monate Trading Update

09:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang September 2026 und 3. Quartal 2026, Frankfurt/M.

13:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen

13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen

13:00 USA: New York Times, Q3-Zahlen

13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen

22:00 USA: News Corp, Q1-Zahlen

22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen

22:05 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen

22:30 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Evonik, Investor Day

GBR: Unilever, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 10/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

08:30 HUN: Industrieproduktion 9/26

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 10/26

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 10/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 10/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP Arbeitsmarktbericht 10/26

14:30 USA: Handelsbilanz 9/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Ausschluss eines Abgeordneten aus der AfD-Bundestagsraktion, Karlsruhe

10:00 DEU: Globus Gruppe stellt Geschäftsjahr-Bilanz 2025/2026 vor, St. Wendel

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.