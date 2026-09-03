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TAGESVORSCHAU: Termine am 4. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 4. September

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TERMINE UNTERNEHMEN

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08:00 GBR: Standard Life, Halbjahreszahlen

DEU: Volkswagen, Aufsichtsratssitzung

GBR: Unilever, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Arbeitszeitwünsche 2025

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/26

08:00 DEU: Dienstleistungsbereich, Umsatz 7/26

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe, Umsatz 7/26

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09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/26

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q2/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: CleanTech-Konferenz 2026 u.a. mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD)

DEU: Beginn der Elektronikmesse IFA 2026 (bis 8. September) +09.00 Eröffnungsrundgang mit Digitalminister Karsten Wildberger und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner

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DEU: 8. Länderkonferenz Rhein Der Gastgeber, Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD), berät sich mit Anrainern des Rheins zur aktuellen Situation sowie langfristigen Herausforderungen an dem Fluss.

IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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