TAGESVORSCHAU: Termine am 5. März 2026

05.03.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 5. März 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (9.00 Analystencall)

07:00 DEU: DHL Group, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen

07:30 DEU: Renk, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)

07:30 DEU: GFT, Jahreszahlen

07:30 AUT: Andritz, Jahreszahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen

08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen

10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Prada, Jahreszahlen

NLD: Universal Music Group, Jahreszahlen

USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Industrieproduktion 1/26

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 1/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 1/26

14:30 USA: Im- und Exportpreise 1/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 1/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Landwirtschaftstag der Volksbank- und Raiffeisenbanken u. a. mit Agrarminister Till Backhaus (SPD), Felix Lutz (Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (DG AGRI), Karsten Trunk (Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg Vorpommern e. V.)

10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Penny-Rabattapp. Der Verbraucherverband klagt auf Unterlassung und ist der Meinung, dass Penny gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt und besonders ältere Kunden benachteiligt, die keine App nutzen.

11:00 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zum Geschäftsbericht 2025, Frankfurt/M.

DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)

EUR: Treffen der Innen- und Justizminister der EU

ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

CHN: Beginn des chinesischen Volkskongresses, Peking

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi