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TAGESVORSCHAU: Termine am 5. Mai 2026

04.05.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 5. Mai

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TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 DEU: Adtran Networks, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Norma, Q1-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen (14.00 Call)

07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q1-Zahlen (14.00 Analystencall)

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Geberit, Q1-Zahlen

07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen

07:15 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q1-Umsatz

07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen (11.00 Analystencall)

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen (11.00 Analystencall)

08:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen

09:00 DEU: KSB, Q1-Umsatz

10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung

10:00 DEU: Alzchem, Hauptversammlung

10:00 DEU: DHL, Hauptversammlung

10:30 DEU: Nordex, Hauptversammlung

11:00 LUX: ArcelorMittal, Hauptversammlung

12:00 DEU: Biontech, Q1-Zahlen

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q1-Zahlen

12:45 ITA: Ferrari, Q1-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen

13:15 USA: PayPal, Q1-Zahlen

14:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung

15:00 FRA: Air Liquide, Hauptversammlung

15:00 USA: American Express, Hauptversammlung

16:00 USA: Bristol Myers Squibb, Hauptversammlung

17:45 FRA: Axa, Q1-Umsatz

18:00 ITA: Leonardo, Q1-Zahlen

22:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen

22:00 CHE: Alcon, Q1-Zahlen

22:00 USA: AMD, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen

USA: Cummins, Q1-Zahlen

USA: Fiserv, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

AUS: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 NOR: Industrieproduktion 3/26

08:30 CHE: Verbraucherpreise 4/26

14:30 USA: Handelsbilanz 3/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index Dienste 4/26

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 3/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn Wirtschaftsforum Deutscher Apothekerverband (DAV) «Zukunft braucht starke Apotheken», Berlin

DEU: Fortsetzung Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

DEU: Konferenz «GDV Insurance Summit» zur Zukunft von Sicherheit, Resilienz und Verantwortung, u.a. mit Bundesjustizministerin Hubig (SPD) des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), Berlin

09:30 DEU: EHI Payment Kongress 2026 - Veranstaltung zu Zahlweise im deutschen Einzelhandel, Bonn

Bargeld, Karte oder Online-Dienste - aktuelle Branchentrends für den stationären und den Online-Handel werden vorgestellt. U.a. mit Experten von Douglas, Rossmann, Otto, Zalando und weiteren.

11:00 DEU: Fairtrade Deutschland, Online-Jahres-Pk, Köln

13:00 DEU: Diskussionsveranstaltung des Gesamtverbandes der Versicherer u.a. mit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD), Berlin

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

PHL: Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu

HINWEIS

CHN/JPN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi