TAGESVORSCHAU: Termine am 6. April 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 6. April
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TERMINE UNTERNEHMEN
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TERMINE KONJUNKTUR
16:00 USA: ISM Services 3/26
HINWEIS
Feiertag "Ostermontag"
AUT, AUS, BEL, CHN, DNK, DEU, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen
Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet
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