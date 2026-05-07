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TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Juli 2026

03.07.26 17:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 6. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 DEU: Gea Group, Pre-Close-Call Q2

18:00 DEU: Aumovio, Pre-Close-Call Q2

18:00 ESP: Repsol, Q2-Umsatz

DEU: Traton, Pre-Close-Call Q2

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 5/26

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 4/26

09:30 DEU: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 7/26

10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26

11:00 EUR: Erzeugerpreise 5/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 5/26

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 6/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Index Service 6/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Konferenz Bundesagentur für Arbeit (BA) und DGB Baden-Württemberg zu den Potenzialen und Herausforderungen von KI in den Betrieben

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi