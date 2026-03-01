DAX23.774 -1,8%Est505.771 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3100 -1,4%Nas22.733 -0,3%Bitcoin61.415 -1,6%Euro1,1582 -0,4%Öl84,31 +2,1%Gold5.085 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Dürr im Fokus
Top News
JETZT LIVE mit Birger Schäfermeier: Strategien machen keine erfolgreichen Trader - Menschen mit System schon JETZT LIVE mit Birger Schäfermeier: Strategien machen keine erfolgreichen Trader - Menschen mit System schon
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026 DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU: Termine am 6. März 2026

05.03.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 6. März 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall)

10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung

17:45 FRA: Atos, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 1/26

08:00 NOR: Industrieproduktion 1/26

08:00 ROU: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:30 HUN: Industrieproduktion 1/26

Wer­bung

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/25

11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/25

11:00 EUR: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25v (endgültig)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 2/26

21:00 USA: Konsumentenkredite 1/26

TERMINE SONSTIGES

CHN: Nationaler Volkskongress, Peking

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi