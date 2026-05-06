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TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Mai 2026

06.05.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 6. Mai

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TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q1-Zahlen

06:45 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen (8.30 Pk, 13.30 Analystenkonferenz)

06:45 DEU: Basler, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q1-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen (14.00 Call)

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen (8.30 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 11.30 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen (15.00 Telefonkonferenz)

07:00 DEU: TeamBank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Daimler Truck, Q1-Zahlen (10.00 Hauptversammlung) (8.00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen (9.30 Call)

07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q1-Umsatz

07:00 FRA: Scor, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Wolters Kluwer, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen

07:00 NOR: Equinor, Q1-Zahlen

07:25 ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)

07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (8.30 Analysten und Pressekonferenz)

07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen (8.00 Pk, 9.30 Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Renk, Q1-Zahlen (11.00 Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Teamviewer, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Vestas, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen

07:30 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen

07:30 NLD: Adyen, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Next, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Diageo, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q1-Umsatz

09:00 CHE: Kuehne & Nagel, Hauptversammlung

10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung

10:00 DEU: Fuchs, Hauptversammlung

10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung

10:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hannover Rück, Hauptversammlung

10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Q1-Zahlen (16.00 Analysatenkonferenz)

10:00 GBR: Rio Tinto, Hauptversammlung

10:00 ITA: Eni, Hauptversammlung

10:30 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung

12:00 GBR: Aston Martin, Hauptversammlung

12:45 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen

13:00 USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q1-Zahlen

13:00 USA: New York Times, Q1-Zahlen

15:30 GBR: GSK, Hauptversammlung

18:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen

22:00 USA: Snap, Q1-Zahlen

22:04 USA: Whirlpool, Q1-Zahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q1-Zahlen (detailliert)

22:30 GBR: ARM Holding, Q4-Zahlen

23:30 USA: Alcoa, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg

ITA: Banca Generali, Q1-Zahlen

PRT: EDP Renovaveis, Q1-Zahlen

USA: Fortinet, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

03:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 4/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/26 (vorläufig)

08:30 HUN: Industrieproduktion 3/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 3/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 3/26

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 3/26

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 4/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:30 FRA: Treffen der G7-Handelsminister, Paris

10:00 DEU: Online-Pk: Wie digital sind Deutschlands Regionen? Der Bitkom Länderindex 2026 mit Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst

DEU: Abschluss Wirtschaftsforum Deutscher Apothekerverband (DAV) «Zukunft braucht starke Apotheken», Berlin

DEU: Abschluss Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu

CHN: Chinas Außenminister Wang Yi empfängt den iranischen Außenminister in Peking

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

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