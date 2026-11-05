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TAGESVORSCHAU: Termine am 6. November 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 6. November

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TERMINE UNTERNEHMEN

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06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen (detailliert) (13.00 Analystencall)

07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen (8.00 Presse- und Analystenkonferenz)

08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen

08:15 FRA: Airbus, Auslieferungen und Aufträge 10/26

08:30 ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen (Webcast 13.00 Uhr)

14:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung (außerordentliche)

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TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Moderna, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrieproduktion 9/26

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 9/26

08:00 NOR: Industrieproduktion 9/26

08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/26

08:45 FRA: Beschäftigung Q3/26

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/26

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09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 10/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 9/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Wirtschaftsgipfel Biodiversität, u.a. mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD)

+ 09.15 Keynote Bundesumweltminister Schneider zu «Biodiversität als Zukunftsthema für die Wirtschaft»

09:30 DEU: RWE und Kawasaki nehmen Wasserstoff-Gasturbine in Betrieb - mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), Lingen

10:30 DEU: Veranstaltung der Deutschen Bundesbank und Unternehmensverbände «Konjunkturperspektiven für 2027», Hamburg

DEU: Finanzpolitischer Jugenddialog, u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD)

+ 10.30 Rede Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU)

+ 15.00 Rede Bundesarbeitsminister Schweitzer (SPD)

+ 16.00 Rede Bundesfinanzminister Klingbeil (SPD)

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

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