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TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 06. Oktober

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TERMINE UNTERNEHMEN

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USA: Marvell, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 8/26

09:00 SPA: Industrieproduktion 8/26

09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

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14.30 USA: Handelsbilanz 8/26

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Tagung Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. zu Bustourismus

19:00 DEU: Parlamentarischer Abend Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. zu Buswirtschaft

DEU: Handelsblatt Konferenz Energiespeicher 2026 (auch digital) (bis 07.10.)

DEU: Internationale Zuliefererbörse 2026 (bis 08.10.)

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