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TAGESVORSCHAU: Termine am 7. April 2026

07.04.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 7. April

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TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 DEU: Gea Group, Q1 Pre Close Call

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 2/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Öffentlichen Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse),

Jahr 2025

08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 3/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 3/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 DEU: Sentix-Index 4/26

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (vorläufig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 2/26

SONSTIGE TERMINE

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi