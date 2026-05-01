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TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Mai 2026

06.05.26 17:38 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 7. Mai

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TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen (7.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Aumovio, Q1-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: PVA TePla, Q1-Zahlen (9.00 Call)

07:00 DEU: Kontron, Q1-Zahlen (9.00 Call)

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: GFT, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen

07:00 AUT: AMS Osram AG, Q1-Zahlen (9.45 Presse- und Analystenkonferenz)

07:00 BEL: Argenx, Q1-Zahlen

07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Swisscom, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Kleppiere, Q1-Umsatz

07:00 LUX: SAF Holland, Q1-Zahlen

07:15 DEU: Suss Mircotec, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen (detailliert) (14.00 Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen (9.00 Call)

07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q1-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz, 10.30 Pk)

07:30 DEU: ElringKlinger, Q1-Zahlen (13.00 Call)

07:30 DEU: SGL Carbon, Q1-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)

07:30 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Legrand, Q1-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q1-Zahlen

07:45 FRA: Engie, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q1-Umsatz

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Helios Towers, Q1-Zahlen

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q1-Umsatz

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung

10:00 DEU: MTU, Hauptversammlung

10:00 DEU: KSB, Hauptversammlung

10:00 DEU: R. Stahl, Q1-Zahlen

10:00 AUT: Wienerberger, Hauptversammlung

10:00 NOR: Norsk Hydro, Hauptversammlung

10:30 DEU: Talanx, Hauptversammlung, Hannover

10:30 DEU: HanseMerkur, Bilanz-Pk, Hamburg

10:30 CHE: DSM-Firmenich, Hauptversammlung

10:30 GBR: BAE Systems, Hauptversammlung

11:00 DEU: Gasag, Jahres-Pk, Berlin

11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung

11:00 DEU: Würth-Gruppe, Bilanz-Pk (digital), Künzelsau

12:00 ESP: ACS, Hauptversammlung

12:00 GBR: Standard Chartered, Hauptversammlung

12:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Hauptversammlung

13:00 GBR: Barclays, Hauptversammlung

13:00 USA: McDonald's, Q1-Zahlen

14:00 USA: UPS, Hauptversammlung

14:00 USA: Citigroup Inc, Investor Day

15:00 FRA: Schneider Electric, Hauptversammlung

15:00 USA: GE Healthcare, Hauptversammlung

17:45 FRA: Airbus Auslieferungen/Aufträge 4/26

17:45 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen

18:00 ITA: Enel, Q1-Zahlen

22:00 USA: Airbnb, Q1-Zahlen

22:00 USA: News Corp, Q3-Zahlen

22:00 USA: Lyft, Q1-Zahlen

22:00 USA: Expedia Group, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Vincorion, Q1-Zahlen

DEU: KfW, Q1-Zahlen

PRT: EDP, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 3/26

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 2/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 3/26

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 4/26

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 4/26

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 3/26

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 4/26

14:30 USA: Lohnstückkosten Q1/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Bauinvestitionen 3/26

21:00 USA: Konsumentenkredite 3/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesbank-Symposium: «Bankenaufsicht im Dialog» u.a. mit Bundesbank-Vorstand Michael Theurer und dem Bafin-Exekutivdirektor Bankenaufsicht Nicolas Speer

09:00 DEU: Konferenz der Europäischen Kommission und der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Thema «European Financial Integration» mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos und EU-Finanzkommissarin Maria Luís Albuquerque

09:00 DEU: IHK-Tag zum Thema «Wie wird Wirtschaft(en) in Deutschland einfacher?» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Baumarkt-Streit um Markenschutz für die Farbe Orange, Karlsruhe

11:00 DEU: 76. Übersee-Tag mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Hamburg

14:00 DEU: Tag der deutschen Bauindustrie mit Reden von Bundesbauministerin Verena Hubertz, Verkehrsminister Patrick Schnieder, Finanzminister Lars Klingbeil und Digitalminister Karsten Wildberger

+ 13.30 Statement des neuen Bauindustrie-Präsidenten

15:00 DEU: Pk Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) zu den Ergebnissen der aktuellen Steuerschätzung

PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu

USA/ITA: US-Außenminister Marco Rubio in Italien und im Vatikan

USA: US-Präsident Trump empfängt Brasiliens Präsident Lula

GBR: Wahltag in Großbritannien - entscheidende Stunden für Premierminister Keir Starmer

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