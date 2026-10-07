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TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 7. Oktober

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TERMINE UNTERNEHMEN

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09:00 DEU: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Kapitalmarkttag

DEU: SFC Energy, Kapitalmarkttag

NLD: Adyen, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SGP: IWF-Chefin Georgieva, Begrüßungsrede IWF-Herbsttatung

08:00 DEU: Industrieproduktion 8/26

08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/26

13:00 USA: MBA Hypothkenanträge

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16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed-Sitzungsprotokoll 15./16.9.26

21:00 USA: Verbraucherkredite 8/26

SONSTIGE TERMINE

11:45 NOR: Bekanntgabe Chemie-Nobelpreis

16:30 DEU: Diskussionsveranstaltung EnergieMittelstand e. V. zu wirtschafts- und steuerpolitischen Rahmenbedingungen für den Mittelstand

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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