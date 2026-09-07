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TAGESVORSCHAU: Termine am 7. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 7. September

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TERMINE UNTERNEHMEN

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08:00 GBR: Standard Life, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Hannover Rück, Pk anlässlich Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo

14:15 CHE: Swiss Re, Pk anlässlich Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 7/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 7/26

08:00 ROU: BIP Q2/26 (vorläufig)

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08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

08:30 HUN: Industrieproduktion 7/26

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 8/26

10:30 DEU: Sentix-Konjunkturerwartungen 9/26

11:00 EUR: BIP Q2/26 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/26

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten

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HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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