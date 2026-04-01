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TAGESVORSCHAU: Termine am 8. April 2026

08.04.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 8. April

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (detailliert) (14.00 Call)

08:00 GBR: Shell, Q1 Trading Statement

08:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung

11:00 AUT: Palfinger, Hauptversammlung

12:30 USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen

15:00 DNK: Vestas, Hauptversammlung

15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung

USA: FedEx, Freight Investor Day

FRA: Michelin, Pre-Close Call Q1/26

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/26

01:50 JPN: Handelsbilanz 2/26

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 2/26

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 1/26

08:00 DEU: Destatis: Relaunch Dashboard Konjunktur

08:30 HUN: Verbraucherpreise 3/26

08:30 HUN: Industrieproduktion 2/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 2/26

08:45 FRA: Leistungsbilanz 2/26

11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 2/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 17./18.3.26

SONSTIGE TERMINE

18:30 DEU: Online-Veranstaltung «Zwischen Freihandel und Nachhaltigkeit- Das Mercosur-Abkommen auf dem Prüfstand», Friedrich-Ebert-Stiftung, Hannover

USA: Nato-Generalsekretär Rutte trifft sich in Washington mit US-Präsident Donald Trump

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi