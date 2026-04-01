TAGESVORSCHAU: Termine am 8. April 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 8. April
^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (detailliert) (14.00 Call)
08:00 GBR: Shell, Q1 Trading Statement
08:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung
11:00 AUT: Palfinger, Hauptversammlung
12:30 USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen
15:00 DNK: Vestas, Hauptversammlung
15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung
USA: FedEx, Freight Investor Day
FRA: Michelin, Pre-Close Call Q1/26
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/26
01:50 JPN: Handelsbilanz 2/26
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 2/26
08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 1/26
08:00 DEU: Destatis: Relaunch Dashboard Konjunktur
08:30 HUN: Verbraucherpreise 3/26
08:30 HUN: Industrieproduktion 2/26
08:45 FRA: Handelsbilanz 2/26
08:45 FRA: Leistungsbilanz 2/26
11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 2/26
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 17./18.3.26
SONSTIGE TERMINE
18:30 DEU: Online-Veranstaltung «Zwischen Freihandel und Nachhaltigkeit- Das Mercosur-Abkommen auf dem Prüfstand», Friedrich-Ebert-Stiftung, Hannover
USA: Nato-Generalsekretär Rutte trifft sich in Washington mit US-Präsident Donald Trump
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi