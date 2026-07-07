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TAGESVORSCHAU: Termine am 8. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 8. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

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09:30 USA: Meta, Hauptversammlung

10:00 DEU: WCM, Hauptversammlung

15:00 DEU: Würth-Gruppe, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Airbus, Auslieferungen/Aufträge 6/26

DEU/ITA: Unicredit will finales Ergebnis ihres Übernahmeangebots für die Commerzbank bekanntgeben

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Leistungsbilanz 5/26

04:00 NZL: Zentralbank, Zinsentscheid

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08:45 FRA: Leistungsbilanz 5/26

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

15:00 USA: Neue Weltprognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF)

16:00 USA: Großhandelsumsatz 5/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 DEU: Fed-Sitzungsprotokoll 16./17.6.26

21:00 USA: Konsumentenkredite

SONSTIGE TERMINE:

09:30 LUX: Gericht der EU urteilt zu EU-Einstufung von Apple als «Torwächter» bei Plattformdiensten

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09:30 LUX: Gericht der EU urteilt zu EU-Genehmigung von italienischen Staatshilfen für Fluglinien während Corona-Pandemie

TUR: Nato-Gipfel (zweiter und letzter Tag)

+ 0700 Doorstep Nato-Generalsekretär Mark Rutte, anschließend Staats- und Regierungschefs

+ 0945 Offizielle Begrüßung der Staats- und Regierungschefs

+ 1000 Familienfoto der Gipfel-Teilnehmer

+ 1015 Treffen des Nordatlantikrats auf Ebene der Staats- und Regierungschefs

+ 1330 Treffen US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj

+ 1415 Abschluss-Pk Rutte

+ 1515 Pk Trump

+ 1530 Pk Bundeskanzler Friedrich Merz

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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