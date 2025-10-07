DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.330 -0,5%Top 10 Crypto16,72 -3,9%Nas22.782 -0,7%Bitcoin104.487 -1,9%Euro1,1676 -0,3%Öl65,17 -0,5%Gold3.978 +0,4%
TAGESVORSCHAU: Termine am 8. Oktober 2025

07.10.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 8. Oktober.

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Aurubis, Kapitalmarkttag

USA: Honeywell, Investorentag wegen der geplanten Solstice-Abspaltung im vierten Quartal

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/25

08:00 DEU: Industrieproduktion 8/25

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

16.30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 16./17.9.25

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Pressetermin am neuen Frankfurter Flughafenterminal 3 zum aktuellen Stand der Arbeiten mit Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG, sowie die beiden Geschäftsführenden der Fraport Ausbau Süd GmbH Harald Rohr und Stephanie Pudwitz.

09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

12:00 DEU: Pressegespräch Bundesverband deutscher Banken (BdB): Konjunkturausblick der privaten Banken, Berlin

13:30 DEU: Wirtschaftskonferenz 2025 des Wirtschaftsforums der SPD zu «Next Made in Germany: Den Wirtschaftsstandort von morgen gestalten»

+ 16.15 Paneldiskussion mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU)

+ 17.00 Rede Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

14:15 DEU: Vorstellung der Herbstprojektion 2025 der Bundesregierung mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

DEU: Bundestag

+ 13.00 Regierungsbefragung mit Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) und Umweltminister Carsten Schneider (SPD)

+ 15.15 Aktuelle Stunde zur Lage im Nahen Osten

+ 16.30 Debatte und Abstimmung über die Abschaffung der sogenannten Turbo-Einbürgerung

+ 17.40 Erste Beratung Steueränderungsgesetz 2025 mit Überweisung an die Ausschüsse

DEU: Eröffnung Internationale Messe der Kunststoff- und Kautschukindustrie «K 2025»

DEU:8. Internationale Konferenz zu Maritimen Autonomen Wasserfahrzeugen (bis 09.10.)

EUR: EU-Kommission stellt KI-Strategie vor

HINWEIS

CHN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

