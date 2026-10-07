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TAGESVORSCHAU: Termine am 8. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 8. Oktober

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TERMINE UNTERNEHMEN

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07:10 DEU: Südzucker, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Tesco, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Q4-Umsatz

12:00 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen

16:00 NLD: Aegon, außerordentliche Hauptversmmlung

17:30 DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close-Call Q3/26

17:45 FRA: Airbus, Auslieferungen und Aufträge 9/26

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Verbio, Kapitalmarkttag

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KOR: Samsung Electronics, Q3-Zahlen (vorab)

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/26

08:00 DEU: Handelsbilanz 8/26

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, September 2026

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände 8/26 (2. Veröffentlichtung)

16:00 USA: Großhandel, Umsatz

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SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Haftung von Drittanbietern für Cookie-Speicherung

11:30 DEU: Pressegespräch Crédit Agricole zu neuem Angebot für Privatkunden in Deutschland u.a. mit Crédit-Agricole-CEO Olivier Gavalda und Deutschland-Chef Frank Schönherr

12:15 DEU: Vorstellung der Herbstprojektion der Bundesregierung, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

12:30 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den Premierministers des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, Andrew Burnham

DEU: Creditreform-Studie: Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Herbst 2026

EUR/CHN: EU-Handelskommissar Sefcovic reist zu Verhandlungen nach Peking

LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zum EU-Haushalt

EUR: Informelles Treffen der Entwicklungsminister der EU-Staaten

EUR: Treffen der Euro-Gruppe

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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