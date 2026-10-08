TAGESVORSCHAU: Termine am 8. Oktober 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 8. Oktober
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:10 DEU: Südzucker, Q2-Zahlen (detailliert)
08:00 GBR: Tesco, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Imperial Brands, Q4-Umsatz
12:00 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen
16:00 NLD: Aegon, außerordentliche Hauptversmmlung
17:30 DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close-Call Q3/26
17:45 FRA: Airbus, Auslieferungen und Aufträge 9/26
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Verbio, Kapitalmarkttag
KOR: Samsung Electronics, Q3-Zahlen (vorab)
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/26
08:00 DEU: Handelsbilanz 8/26
08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, September 2026
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände 8/26 (2. Veröffentlichtung)
16:00 USA: Großhandel, Umsatz
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Haftung von Drittanbietern für Cookie-Speicherung
11:30 DEU: Pressegespräch Crédit Agricole zu neuem Angebot für Privatkunden in Deutschland u.a. mit Crédit-Agricole-CEO Olivier Gavalda und Deutschland-Chef Frank Schönherr
12:15 DEU: Vorstellung der Herbstprojektion der Bundesregierung, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)
12:30 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den Premierministers des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, Andrew Burnham
DEU: Creditreform-Studie: Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Herbst 2026
EUR/CHN: EU-Handelskommissar Sefcovic reist zu Verhandlungen nach Peking
LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zum EU-Haushalt
EUR: Informelles Treffen der Entwicklungsminister der EU-Staaten
EUR: Treffen der Euro-Gruppe
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