DAX 25.794 -2,0%ESt50 6.167 -1,0%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,06 +1,3%Nas 24.712 +1,6%Bitcoin 67.773 +0,3%Euro 1,1154 -0,6%Öl 97,6 -0,7%Gold 4.064 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

TAGESVORSCHAU: Termine am 9. November 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 9. November

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Werbung

06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen

07:00 ITA: Unicredit, Q3-Zahlen

07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: KKR & Co, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

Werbung

02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/26

02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/26

06:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Im- und Exporte 9/26

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 10/26

08:00 FIN: Handelsbilanz 9/26 (vorläufig)

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 11/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk der Deutschen Telekom AG zur KI-Infrastruktur für Deutschland und Europa mit dem Vorstandsvorsitzenden Tim Höttges, Roland Busch, Vorstandsvorsitzender Siemens, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), und Ministerpräsident Markus Söder (CSU), München

Werbung

DEU: SZ Wirtschaftsgipfel u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich, Marseille

TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

16:00 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington

HINWEIS

SGP: Feiertag, Börse geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.