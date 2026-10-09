TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Oktober 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 9. Oktober
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 AUT: OMV, Q3 Trading Update
07:30 DNK: Tryg, Q3-Zahlen
USA: Delta Air Lines, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude, August 2026
08:00 DEU: Inlandstourismus, August 2026
08:00 DEU: Insolvenzen, Juli 2026
10:00 ITA: Industrieproduktion 8/26
16:00 USA: Universität of Michigan Index 10/26 (vorab)
SONSTIGE TERMINE
DEU: «Beiersdorf Connect 2026» unter dem Motto «Innovation Against All Odds - Make the Impossible Possible», Hamburg
10:00 DEU: Verhandlung gegen Meta wegen Schadensersatz durch das sogenannte «Scraping», bei dem auf Facebook persönliche Nutzerdaten abgegriffen wurden
11:00 NOR: Bekanntgabe des Friedensnobelpreises
EUR/CHN: EU-Handelskommissar Sefcovic spricht mit China über Handelsstreit
LUX: Treffen der EU-Finanzminister
HINWEIS
KOR: Feiertag, Börse geschlossen
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