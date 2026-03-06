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Taiwan: Militärpiloten sterben bei Absturz während Training

02.06.26 09:44 Uhr

KAOHSIUNG (dpa-AFX) - Zwei Piloten der taiwanischen Luftwaffe sind bei einem Trainingsflug ums Leben gekommen. Die beiden Männer waren in einem propellergetriebenem Trainingsflugzeug vom Typ T-34 unterwegs, wie die staatliche Nachrichtenagentur CNA berichtete. Demnach stürzte das T-34-Trainingsflugzeug am Morgen (Ortszeit) nördlich des Luftwaffenstützpunkts Gangshan nahe der südtaiwanischen Stadt Kaohsiung ab.

Die Piloten, die beide über umfangreiche Erfahrung im Fliegen des T-34-Trainingsflugzeugs verfügten, hätten zum Zeitpunkt des Unfalls an einer Trainingsübung zum Umgang mit Triebwerksausfällen im Flug teilgenommen, erklärte ein Luftwaffen-Sprecher des taiwanischen Verteidigungsministeriums. Die Luftwaffe habe eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um die Ursachen des Absturzes zu untersuchen, berichtete CNA.

Ministerpräsident Cho Jung-tai drückte den Familien der beiden Piloten im Namen der Nation sein Bedauern und sein Beileid aus. Präsident Lai Ching-te sagte Reportern auf der Messe Computex 2026 in Taipeh, er habe das Ministerium für nationale Angelegenheiten angewiesen, den Familien umfassende Unterstützung zukommen zu lassen./jon/DP/zb