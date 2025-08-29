Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing verbilligt sich am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 228,42 USD.

Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,1 Prozent auf 228,42 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ging bis auf 225,72 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 226,37 USD. Zuletzt wechselten 667.557 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Bei 248,25 USD erreichte der Titel am 18.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 134,26 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,37 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS von 1,48 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 30,27 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 20,82 Mrd. USD umgesetzt.

Am 16.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,95 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.

