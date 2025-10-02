DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.190 +2,2%Euro1,1723 -0,1%Öl64,28 -1,7%Gold3.859 -0,2%
Kursentwicklung

02.10.25 20:24 Uhr
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Taiwan Semiconductor Manufacturing

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 287,70 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
246,00 EUR 1,00 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 287,70 USD ab. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 287,20 USD ab. Bei 296,72 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 1.112.776 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 296,72 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 3,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 134,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 53,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,13 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,29 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,27 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 20,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz für Q3 2025 wird am 16.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 15.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,98 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

