Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Zuletzt konnte die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 230,27 USD.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 230,27 USD. In der Spitze gewann die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 231,33 USD. Bei 231,33 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 213.018 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.07.2025 bei 248,25 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 7,81 Prozent Luft nach oben. Bei 134,26 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing seine Aktionäre 2024 mit 2,13 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,37 USD je Aktie ausschütten.

Taiwan Semiconductor Manufacturing ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 30,27 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 45,37 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 16.10.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,95 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten

Stanley Druckenmiller: So sieht das Depot des Starinvestors im zweiten Quartal 2025 aus

Das waren die größten Beteiligungen im Fisher Asset Management-Depot im 2. Quartal 2025