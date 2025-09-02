Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend im Aufwind

Taiwan Semiconductor Manufacturing im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 229,91 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 229,91 USD. In der Spitze legte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 232,44 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 231,33 USD. Zuletzt wechselten via New York 541.565 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Bei 248,25 USD erreichte der Titel am 18.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 7,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 134,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 71,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,37 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.07.2025. Das EPS belief sich auf 2,49 USD gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 30,27 Mrd. USD gegenüber 20,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am 16.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

