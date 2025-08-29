Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing reagiert am Abend positiv

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 240,91 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 2,4 Prozent auf 240,91 USD zu. Im Tageshoch stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 241,89 USD. Bei 240,56 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.037.501 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Bei 248,25 USD markierte der Titel am 18.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,05 Prozent hinzugewinnen. Bei 134,26 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,34 USD. Im Vorjahr erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre 2,13 USD je Wertpapier.

Taiwan Semiconductor Manufacturing ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 30,27 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,82 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.10.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,96 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten

Stanley Druckenmiller: So sieht das Depot des Starinvestors im zweiten Quartal 2025 aus

Das waren die größten Beteiligungen im Fisher Asset Management-Depot im 2. Quartal 2025