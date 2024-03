Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 5,0 Prozent auf 156,64 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,0 Prozent auf 156,64 USD. Zwischenzeitlich stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie sogar auf 157,11 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 154,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.753.318 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,11 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 0,30 Prozent zulegen. Am 27.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,21 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,61 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,17 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 18.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19.801,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 20.543,93 USD in den Büchern gestanden.

Am 18.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,11 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

KI-Rally treibt TSMC-Aktie auf Allzeithoch

Apple, NVIDIA & Co. aufgestockt: So hat Starinvestor Ken Fisher im vierten Quartal 2023 investiert

Cathie Wood baut Depot um: Beteiligung an TSMC und NVIDIA reduziert