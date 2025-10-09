DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.338 -0,3%Top 10 Crypto16,92 -2,1%Nas22.994 -0,2%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1554 -0,6%Öl65,89 -0,3%Gold4.013 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX schließt nach neuem Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke und schließt fester - Sentiment: Bullen mit absoluter Mehrheit DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke und schließt fester - Sentiment: Bullen mit absoluter Mehrheit
Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fokus auf Aktienkurs

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

09.10.25 16:09 Uhr
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 300,87 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
260,00 EUR -2,00 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 300,87 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bisher bei 298,94 USD. Mit einem Wert von 301,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 502.963 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (307,26 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Gewinne von 2,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 134,26 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 124,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,13 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,29 USD aus.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,49 USD gegenüber 1,48 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 30,27 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,82 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 16.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Taiwan Semiconductor Manufacturing möglicherweise am 15.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,99 USD je Aktie in den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen?

Aktien von TSMC, Advantest und Co. stark: Analysten sehen Dominoeffekte in der Halbleiterindustrie

Deal mit OpenAI: Aktien von Samsung und SK hynix klettern auf Rekordhochs - auch ASML, Infineon profitieren

In eigener Sache

Übrigens: Taiwan Semiconductor Manufacturing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
17.03.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing overweightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.06.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing neutralGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing holdJefferies & Company Inc.
08.10.2009Taiwan Semiconductor DowngradeUBS AG
06.01.2009Taiwan Semiconductor neues KurszielCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
28.04.2006Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Am Tech/ JSA Research
08.03.2005Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Susquehanna Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen