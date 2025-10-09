Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 300,87 USD.

Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 300,87 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bisher bei 298,94 USD. Mit einem Wert von 301,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 502.963 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (307,26 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Gewinne von 2,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 134,26 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 124,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,13 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,29 USD aus.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,49 USD gegenüber 1,48 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 30,27 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,82 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 16.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Taiwan Semiconductor Manufacturing möglicherweise am 15.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,99 USD je Aktie in den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen?

Aktien von TSMC, Advantest und Co. stark: Analysten sehen Dominoeffekte in der Halbleiterindustrie

Deal mit OpenAI: Aktien von Samsung und SK hynix klettern auf Rekordhochs - auch ASML, Infineon profitieren