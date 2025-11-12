Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Anleger greifen bei Taiwan Semiconductor Manufacturing am Mittwochnachmittag zu
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 292,32 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr wies die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 292,32 USD nach oben. Bei 294,62 USD markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 294,30 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 314.760 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2025 auf bis zu 311,03 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 6,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,26 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 54,07 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2024 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,22 USD aus.
Taiwan Semiconductor Manufacturing ließ sich am 16.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 33,07 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 40,71 Prozent gesteigert.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz für Q4 2025 wird am 15.01.2026 erwartet.
Experten taxieren den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,35 USD je Aktie.
Alle: Alle Empfehlungen