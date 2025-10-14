Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 300,55 USD.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 300,55 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 291,40 USD aus. Mit einem Wert von 295,31 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.230.714 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 307,26 USD. Mit einem Zuwachs von 2,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Verlust von 55,33 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,13 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,94 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS von 1,48 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,27 Mrd. USD im Vergleich zu 20,82 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 15.10.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 16,55 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2016
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|18.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|12.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Deutsche Bank Securities
|28.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|14.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Citigroup Corp.
