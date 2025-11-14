Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag nahezu unbewegt
Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 282,00 USD.
Im New York-Handel kam die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 282,00 USD. Den Tageshöchststand markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 282,44 USD. Die Abwärtsbewegung der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ging bis auf 273,24 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 276,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien beläuft sich auf 602.147 Stück.
Am 17.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 311,03 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Kursplus von 10,29 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 110,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 2,13 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,22 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 33,07 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 40,71 Prozent gesteigert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.01.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,34 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.
