Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 265,58 USD.
Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 265,58 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 264,27 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 266,06 USD. Zuletzt wechselten via New York 366.914 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.
Am 18.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 270,47 USD an. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 1,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,26 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 49,45 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,33 USD, nach 2,13 USD im Jahr 2024.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 30,27 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,82 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz für Q3 2025 wird am 16.10.2025 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,97 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an
Nach Taiwan-Besuch: NVIDIA-Chef Huang rät zum Kauf von TSMC-Aktien
Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten
Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2016
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|18.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|12.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Deutsche Bank Securities
|28.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|14.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Citigroup Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|12.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Deutsche Bank Securities
|28.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|14.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Citigroup Corp.
|17.03.2011
|Taiwan Semiconductor Manufacturing overweight
|Morgan Stanley
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2016
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|01.06.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.2011
|Taiwan Semiconductor Manufacturing hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2009
|Taiwan Semiconductor Downgrade
|UBS AG
|06.01.2009
|Taiwan Semiconductor neues Kursziel
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2006
|Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
|Am Tech/ JSA Research
|08.03.2005
|Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
|Susquehanna Financial
Alle: Alle Empfehlungen