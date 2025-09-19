Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentiert sich am Abend fester

So entwickelt sich Taiwan Semiconductor Manufacturing

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 275,20 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 275,20 USD zu. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie zog in der Spitze bis auf 275,34 USD an. Bei 266,88 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 851.849 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Am 22.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 275,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 134,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,33 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,13 USD aus.

Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,49 USD gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,27 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Umsatz von 20,82 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,97 USD je Aktie in den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Büchern.

