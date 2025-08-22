Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Montagnachmittag höher

Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 233,85 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 233,85 USD nach oben. In der Spitze legte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 234,66 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 234,30 USD. Zuletzt wechselten via New York 429.412 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 248,25 USD. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 6,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 134,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,13 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,38 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.07.2025. Das EPS belief sich auf 2,49 USD gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,27 Mrd. USD im Vergleich zu 20,82 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie in Höhe von 9,98 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

David Tepper trennt sich von NVIDIA-Aktien und setzt auf diese KI-Aktie

TSMC-Aktie gesucht: Starkes Ergebniswachstum im zweiten Quartal - KI-Boom hält an

Chiptitel erholen sich von ASML-Dämpfer - Goldman und TSMC machen Mut