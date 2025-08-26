Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Mittwochnachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 236,04 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 236,04 USD ab. In der Spitze büßte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 235,46 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 236,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 253.720 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Am 18.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 248,25 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,17 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,26 USD ab. Mit einem Kursverlust von 43,12 Prozent würde die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,37 USD. Im Vorjahr erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre 2,13 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30,27 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,82 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 16.10.2025 terminiert.

In der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,97 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

David Tepper trennt sich von NVIDIA-Aktien und setzt auf diese KI-Aktie

TSMC-Aktie gesucht: Starkes Ergebniswachstum im zweiten Quartal - KI-Boom hält an

Chiptitel erholen sich von ASML-Dämpfer - Goldman und TSMC machen Mut