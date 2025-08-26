Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing verteidigt am Abend Tendenz
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt am Mittwochabend wenig Änderung. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 238,61 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wies um 20:08 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 238,61 USD. Zwischenzeitlich stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie sogar auf 238,67 USD. Die Abwärtsbewegung der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ging bis auf 235,46 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 236,50 USD. Zuletzt wurden via New York 517.666 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.
Am 18.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 248,25 USD an. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 3,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 134,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 43,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,37 USD aus.
Am 17.07.2025 legte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,49 USD gegenüber 1,48 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,27 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Umsatz von 20,82 Mrd. USD eingefahren.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz für Q3 2025 wird am 16.10.2025 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,97 USD je Aktie belaufen.
Alle: Alle Empfehlungen