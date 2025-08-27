Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag mit Verlusten

Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 237,33 USD.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 237,33 USD. Im Tief verlor die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 236,23 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 236,37 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 496.383 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.07.2025 bei 248,25 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,60 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 134,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 76,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,13 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,37 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Am 17.07.2025 äußerte sich Taiwan Semiconductor Manufacturing zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 30,27 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,97 USD je Aktie in den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Büchern.

