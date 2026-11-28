TAIPEH (dpa-AFX) - Taiwans Regierungspartei hat bei den mit Spannung erwarteten Kommunalwahlen etwas Boden gut gemacht, jedoch einen symbolisch wichtigen Sieg in der Hauptstadt Taipeh verpasst. Bei der eng vom mächtigen Nachbarn China beobachteten Abstimmung brachte die Demokratische Fortschrittspartei (DPP) mindestens 9 der 22 Lokalregierungen und damit 4 mehr als bei der Wahl 2022 unter ihre Kontrolle, wie lokale Medien berichteten und Zwischenstände der zentralen Wahlkommission zeigten.

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Die größte Oppositionspartei Kuomintang (KMT) gewann die Wahlen zu mindestens elf Lokalregierungen und damit weniger als zuvor. Dadurch konnte die DPP der Zentralregierung von Präsident Lai Ching-te vor der 2028 anstehenden Parlaments- und Präsidentschaftswahl etwas den Rücken stärken.

Überraschung in Taipeh bleibt aus

Besonders der Wahlkampf in Taipeh stand diesmal im Fokus. Der Versuch der DPP, den Bürgermeisterposten nach fast 30 Jahren zurückzugewinnen, scheiterte allerdings. Am Samstagabend (Ortszeit) gestand der von China sanktionierter Politiker Puma Shen, auch bekannt als Shen Po-yang, seine Niederlage gegen Chiang Wan-an von der KMT ein. "Wer auch immer gewinnt, es ist ein Sieg für Taiwans Demokratie", sagte der 44-Jährige vor enttäuschten Anhängern.

Chiang, der nach einem Zwischenstand der Wahlkommission etwas mehr als 50 Prozent der Stimmen erhielt, dankte allen Einwohnern Taipehs, unabhängig davon, wie sie gewählt hatten. "Ich bin den großartigen Menschen in Taipeh dankbar, dass sie die Bemühungen der Stadtverwaltung in den letzten vier Jahren durch ihre Stimmen gewürdigt haben", sagte der 47-Jährige.

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Warnung vor Einfluss Chinas

China war im Lokalwahlkampf zwar nur ein untergeordnetes Thema, doch taiwanische Regierungsvertreter hatten die Öffentlichkeit zur Wachsamkeit vor chinesischer Einmischung und Desinformation aufgerufen und vor falschen Behauptungen in den sozialen Medien gewarnt. Peking zählt Taiwan zum chinesischen Staatsgebiet, obwohl die Insel seit Jahrzehnten unabhängig regiert wird. 2024 sanktionierte China Shen, weil er angeblich die Unabhängigkeit Taiwans gefördert habe./jon/DP/zb