Taka-Q informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Taka-Q hat sich am 07.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,63 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,870 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Taka-Q 1,66 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,87 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.net
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