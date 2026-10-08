Taka-Q informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

08.10.26 06:35 Uhr

Taka-Q hat sich am 07.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,63 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,870 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Taka-Q 1,66 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,87 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net