Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Take Two am Montagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Take Two gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Take Two nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 147,50 EUR.

Die Aktie legte um 09:17 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,6 Prozent auf 147,50 EUR zu. Der Kurs der Take Two-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 147,98 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 147,98 EUR. Bisher wurden heute 1.682 Take Two-Aktien gehandelt.

Bei 147,98 EUR erreichte der Titel am 04.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Take Two-Aktie mit einem Kursplus von 0,33 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 91,74 EUR am 20.12.2022. Mit einem Kursverlust von 37,80 Prozent würde die Take Two-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.11.2023 legte Take Two die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Take Two 1.444,90 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.504,90 USD umgesetzt worden.

Am 05.02.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,18 USD je Aktie in den Take Two-Büchern.

