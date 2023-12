So bewegt sich Take Two

Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Take Two am Montagmittag fester

04.12.23 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Take Two. Das Papier von Take Two legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,6 Prozent auf 160,30 USD.

Werbung

Die Aktionäre schickten das Papier von Take Two nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:02 Uhr 1,6 Prozent auf 160,30 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 10.512 Take Two-Aktien den Besitzer. Am 01.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 161,61 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Take Two-Aktie 0,81 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.12.2022 bei 97,21 USD. Der derzeitige Kurs der Take Two-Aktie liegt somit 64,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Take Two veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 USD gegenüber 1,30 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.444,90 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.504,90 USD US-Dollar umgesetzt. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2024 terminiert. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Take Two ein EPS in Höhe von 3,18 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Take Two-Aktie Was ist eigentlich Krypto-Gaming und wie lässt sich damit Geld verdienen? Freundlicher Handel: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester Optimismus in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Take Two Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Take Two Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Sergei Elagin / Shutterstock.com