Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Take Two am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Take Two gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Take Two befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,2 Prozent auf 140,88 EUR ab.

Die Take Two-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr um 3,2 Prozent auf 140,88 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Take Two-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 140,02 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 142,80 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.429 Take Two-Aktien den Besitzer.

Bei 148,50 EUR markierte der Titel am 04.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 5,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 91,74 EUR am 20.12.2022. Derzeit notiert die Take Two-Aktie damit 53,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Take Two am 08.11.2023. Es stand ein EPS von 1,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Take Two noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.444,90 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.504,90 USD US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2024 erfolgen.

Experten taxieren den Take Two-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,17 USD je Aktie.

