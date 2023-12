Take Two Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Take Two tendiert am Nachmittag tiefer

Kurs der Take Two

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Take Two. Die Take Two-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 155,29 USD.

Die Take Two-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 155,29 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Take Two-Aktie bisher bei 152,12 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 154,26 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.289.774 Take Two-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 161,61 USD erreichte der Titel am 02.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,07 Prozent könnte die Take Two-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 21.12.2022 auf bis zu 97,21 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Take Two-Aktie mit einem Verlust von 37,40 Prozent wieder erreichen.

Am 08.11.2023 hat Take Two in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Take Two noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Take Two im vergangenen Quartal 1.444,90 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Take Two 1.504,90 USD umsetzen können.

Am 05.02.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Take Two im Jahr 2024 3,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

